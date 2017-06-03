10:19 03.06.2017 | Политика | Новости
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Черногория официально станет членом НАТО 5 июня

Согласно сообщению пресс-службы Альянса, балканская страна Черногория уже пятого июня 2017 года станет 29-м членом Североатлантического альянса (НАТО). 
 

Черногория официально станет членом НАТО 5 июня

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Таким образом, Черногория официально подаст документы о вступлении в НАТО в понедельник в Вашингтоне.

Кроме того, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и премьер-министр Черногории Душко Маркович примут участие в церемонии о присоединении Черногории к НАТО.

При этом представлять Соединенные Штаты Америки будет заместитель государственного секретаря США Том Шэннон.

К слову, вступление Черногории в НАТО будет способствовать ее интеграции и сотрудничеству "со всеми ее соседями". В часности, будут проводится демократические реформы, торговля, а также укрепления безопасности и стабильности.

Стоить отметить, что теперь войска Альянса смогут полностью контролировать акваторию Адриатического моря.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Черногория в четверг 1 июня, объявила о запрете на въезд 149 гражданам России. В список также вошли украинцы, которые поддерживают аннексию Крыма.


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