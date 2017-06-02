За последние годы создано стратегическое партнерство между Украиной и США - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

По словам Порошенка, за последние три годы было создано стратегическое партнерство между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Также украинский лидер подчеркнул, что такое сотрудничество обеспечит стабильность в нашей стране.

"Отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала в мире, Украина сыграла историческую роль в укреплении режима нераспространения в глобальном масштабе", - отметил Петр Порошенко.

При этом Порошенко добавил, что Украина всегда вовлечена в международные усилия в вопросе восстановления мира и порядка в нестабильных регионах.

"Украина становится ключевым полем битвы между либеральным порядком, который исповедует США, и российским реваншизмом", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко принес свои соболезнования семье американского политолога Збигнева Бжезинского в связи с его кончиной.