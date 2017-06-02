10:39 02.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100167112:labazovych

За последние годы создано стратегическое партнерство между Украиной и США - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время приветствия Американской торговой палаты в Украине с 25-й годовщиной со дня основания заявил, что украинское государство постоянно чувствовало надежное плечо США. В часности, в создании сильных институтов, развитого гражданского общества и процветающей рыночной экономики. 

 

За последние годы создано стратегическое партнерство между Украиной и США - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

По словам Порошенка, за последние три годы было создано стратегическое партнерство между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Также украинский лидер подчеркнул, что такое сотрудничество обеспечит стабильность в нашей стране.

"Отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала в мире, Украина сыграла историческую роль в укреплении режима нераспространения в глобальном масштабе", - отметил Петр Порошенко.

При этом Порошенко добавил, что Украина всегда вовлечена в международные усилия в вопросе восстановления мира и порядка в нестабильных регионах. 

"Украина становится ключевым полем битвы между либеральным порядком, который исповедует США, и российским реваншизмом", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко принес свои соболезнования семье американского политолога Збигнева Бжезинского в связи с его кончиной.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив