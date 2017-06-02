Украинцы уже оформили 613 тыс. ID-карт - ГМС

На сегодняшний день граждане Украины уже оформили 613 тис. внутренних паспортов в виде ID-карточек.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.
Согласно его словам, сейчас наблюдается незначительные очереди по получению ID-карточек.
При этом, они связаны с ажиотажем среди граждан на получение биометрических паспортов в связи с безвизовым режимом с Евросоюзом.
Тем не менее есть определенная проблема для записи в очередь.
"В ближайшие недели спадет ажиотаж по "безвизу" и будет все намного проще. Тем более, к этой работе подключаются ЦОАУ", - отметил Гунько.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в четверг, 1 июня, вступает в силу Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картами.