Украинцы уже оформили 613 тыс. ID-карт - ГМС

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

Согласно его словам, сейчас наблюдается незначительные очереди по получению ID-карточек.

При этом, они связаны с ажиотажем среди граждан на получение биометрических паспортов в связи с безвизовым режимом с Евросоюзом.

Тем не менее есть определенная проблема для записи в очередь.

"В ближайшие недели спадет ажиотаж по "безвизу" и будет все намного проще. Тем более, к этой работе подключаются ЦОАУ", - отметил Гунько.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в четверг, 1 июня, вступает в силу Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картами.