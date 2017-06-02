Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату - ВИДЕО

С нынешними условиями оно не выгодно для Штатов. Об этом заявил в четверг вечером, 1 июня, на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Трамп пояснил, что при исполнении всех положений соглашений к 2025 году США могут потерять 2,7 миллиардов рабочих мест. Он также пообещал провести новые переговоры, чтобы Парижское соглашение стало справедливым для американцев.

По его словам, государство прекратит исполнять все "необязательные" пункты Парижского соглашения по климату уже начиная с 1 июня.

Напомним, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Соединенных Штатов Америки из Парижского климатического соглашения займет несколько лет. По его словам, выход из Парижского климатического соглашения - это не простой процесс. США потребовались бы минимум 3-4 года, чтобы отказаться от обязательств, вытекающих из подписания соглашения.

Как сообщал УРА-Информ, ранее основатель Tesla і SpaceX Илон Маск заявил, что выйдет из советов при президенте США, если Трамп откажется от соглашения по климату.