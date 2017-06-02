США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H

Об этом сообщило Европейское командование ВС США, пишет Deutsche Welle. Как отмечается, авиалайнеры уже находятся на британской авиабазе "Фэрфорд".

Таким образом, бомбардировщики примут участие в военных учениях, которые проводятся также и в соседних с Россией странах.

При этом учения Arctic Challenge проходят в этом году с 22 мая по 2 июня на территории Финляндии, Норвегии и Швеции. Кроме того, в них участвуют Бельгия, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды, Испания, Швейцария и США.

Также с 28 мая по 24 июня на территории Эстонии, Латвии, Литвы и Польши проходят учения Saber Strike, в которых принимают участие Бельгия, Канада, Хорватия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Словакия, Великобритания и США.

А с первого по 16 июня в Балтийском море с маршрутом от польского Щецина до немецкого Киляпроходят учения BALTOPS.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Иран согласился купить 200 американских и европейских пассажирских самолетов суммарной стоимостью около 37 млрд долларов. Таким образом, сделка включает 80 самолетов Boeing, 100 Airbus и 20 самолетов французско-итальянского производства.