06:00 02.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Причин для приостановки безвизового режима между Украиной и ЕС нет, - Хан

На сегодняшний день причин для приостановки безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом нет.

Причин для приостановки безвизового режима между Украиной и ЕС нет, - Хан

Мы должны радоваться, что есть безвизовый режим. И мы не должны спекулировать вопросом использования положения о приостановке безвизового режима.

Такое мнение высказал в четверг, 1 июня, пресс-конференции в Киеве комиссар Европейского Союза по вопросам европолитики соседства и расширения Йоханнес Хан. Он также подчеркнул, что надеюсь, что таких причин и не появится. Вместе с тем Хзан отметил, что если реформы в Украине и дальше будут продолжаться, то таких причин не появится.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с комиссаром Европейского союза по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом.

Во время встречи еврокомиссар подтвердил неизменность политики Евросоюза по санкциям против России.


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