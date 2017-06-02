Причин для приостановки безвизового режима между Украиной и ЕС нет, - Хан

Мы должны радоваться, что есть безвизовый режим. И мы не должны спекулировать вопросом использования положения о приостановке безвизового режима.

Такое мнение высказал в четверг, 1 июня, пресс-конференции в Киеве комиссар Европейского Союза по вопросам европолитики соседства и расширения Йоханнес Хан. Он также подчеркнул, что надеюсь, что таких причин и не появится. Вместе с тем Хзан отметил, что если реформы в Украине и дальше будут продолжаться, то таких причин не появится.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с комиссаром Европейского союза по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом.

Во время встречи еврокомиссар подтвердил неизменность политики Евросоюза по санкциям против России.