Представление на снятие неприкосновенности с Лозового и Дейдея будет внесено Раду после 5 июня, - Луценко

Как отметил генпрокурор в четверг, 1 июня, в эфире одного из украинских телеканалов, после Троицы будет рассмотрено и принято законное решение. После чего материалы будут направлены в парламент, - пояснил Луценко, добавив, что казал это произойдет на следующей неделе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила Генеральной прокуратуре доработанные представления на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады Евгения Дейдея и Андрея Лозового.