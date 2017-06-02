01:30 02.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представление на снятие неприкосновенности с Лозового и Дейдея будет внесено Раду после 5 июня, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется, что представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового в парламент будет внесено после 5 июня.

Представление на снятие неприкосновенности с Лозового и Дейдея будет внесено Раду после 5 июня, - Луценко

Как отметил генпрокурор в четверг, 1 июня, в эфире одного из украинских телеканалов, после Троицы будет рассмотрено и принято законное решение. После чего материалы будут направлены в парламент, - пояснил Луценко, добавив, что казал это произойдет на следующей неделе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила Генеральной прокуратуре доработанные представления на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады Евгения Дейдея и Андрея Лозового.


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