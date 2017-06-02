Меркель призвала весь мир к сохранению окружающей среды

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала мир объединиться ради сохранения окружающей среды.
Такое объявление политик сделала в связи с объявлением, которое сделал президент США Дональд Трамп, о выходе страны из Соглашения об изменении климата, принятого в Париже в 2015 год.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В сообщении также говорится, что решение администрации США не повлияет на решимость тех, кто чувствует обязательства защитить Землю.
Меркель сделала обращение ко всем, кто не равнодушен к будущему нашей планеты: «Мы должны объединить усилия и дальше идти избранным нами путем, который завершится победой".
Ранее УРА-Информ сообщал, что такое решение Дональда Трампа повлекло отказ от сотрудничества некоторых членов его команды. В том числе Илона Маска.