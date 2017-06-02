Маск отказался от должности советника Трамп

Такое решение он принял в связи с заявлением президента Соединенных Штатов Америки о выходе США из Парижского климатического соглашения. Как написал на своей страничке в Twitter в пятницу утром, 2 июня, сам предприниматель, изменение климата - это реальность. Такое решение не пойдет в пользу ни Америке, ни миру.

Напомним, Маск является соучредителем таких известных на весь мир компаний, как Tesla, SpaceX и PayPal.

Как сообщал УРА-Информ, вчера вечером Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки выходят из Парижского соглашения по климату. По его словам. с нынешними условиями оно не выгодно для Штатов.