Канада подписала Соглашение о свободной торговле с Украиной, - Порошенко

Подписание состоялось в четверг, 1 июня, после согласия Палаты общин и Сената страны. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства отметил, что после ратификации нидерландским Сенатом Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейского союза, решение канадских властей имеет более чем символическое значение.

Эти страны практически синхронно сделали решительный шаг на пути к формированию треугольника свободной торговли Украина - Канада - ЕС, - подчеркнул Порошенко, добавив, что после завершения всех формальных процедур, этот треугольник объединит три региона на двух континентах.

Порошенко также отметил, такое решение говорит, что проведенные в Украине реформа являются результативными. Это лучший стимул для нас усиливать динамику внутренних преобразований, а для инвесторов - мощный сигнал об изменениях в Украине и открытое приглашение к взаимовыгодному сотрудничеству, - уверен президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС должен завершиться до июля.