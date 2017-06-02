Италия, Германия и Франция сожалеют о решении Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Паоло Джентилони призвали своих союзников ускорить усилия по борьбе с изменением климата.

Как сказано в совместном заявлении лидеров трех стран, импульс, возникший в Париже в декабре 2015 года, необратим. Мы твердо убеждены, что Парижское соглашение нельзя пересмотреть, поскольку оно является жизненно важным инструментом для нашей планеты, общества и экономики, - заявили Джентилони, Меркель и Макрон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По его словам, соглашение не выгодно для США, поскольку страна может потерять миллиарды рабочих мест.