00:30 02.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Грицак поддерживает введение визового въезда для граждан России

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что введение режима ограниченного въезда на территорию государства для граждан Российской Федерации при котором будут иметь право на безвизовый въезд в страну только владельцы биометрических паспортов целесообразным.

Грицак поддерживает введение визового въезда для граждан России

Как сообщил в четверг, 1 июня, журналистам сам Грицак, через десять дней Украина получит возможность посещать без виз Европу. Почему не сделать таким образом, чтобы граждане, как минимум, Российской Федерации могли въезжать в Украину только по аналогичным документам.

При этом глава СБУ подчеркнул, что в этом нет вины граждан России, виновны политические руководители, идеологи "московской машины", которые поссорили украинский и российский народы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что визовый режим с Российской Федерацией должен быть введен как можно скорее. Этот вопрос не просто назрел, а перезрел, - отметил он.


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