Грицак поддерживает введение визового въезда для граждан России

Как сообщил в четверг, 1 июня, журналистам сам Грицак, через десять дней Украина получит возможность посещать без виз Европу. Почему не сделать таким образом, чтобы граждане, как минимум, Российской Федерации могли въезжать в Украину только по аналогичным документам.

При этом глава СБУ подчеркнул, что в этом нет вины граждан России, виновны политические руководители, идеологи "московской машины", которые поссорили украинский и российский народы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что визовый режим с Российской Федерацией должен быть введен как можно скорее. Этот вопрос не просто назрел, а перезрел, - отметил он.