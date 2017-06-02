Франция не будет пересматривать соглашение по климату, - Макрон

Это ужасная ошибка, как и для самих американцев, так и для всей планеты. Такое мнение высказал, в своем обращении, опубликованном на личной странице в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

Он напомнил, что сегодня Трамп заявил о выходе США з Парижского климатического соглашения. Я уважаю это решение. Но также я думаю, что это ошибка, - подчеркнул Макрон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. По его словам, соглашение не выгодно для США с нынешними условиями. Он также объяснил, что при исполнении всех положений соглашений к 2025 году США могли потерять 2,7 млн рабочих мест.

Кроме этого, Трамп пообещал провести новые переговоры, чтобы Парижское соглашение стало справедливым для американцев.