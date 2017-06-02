Более 50 конгрессменов требуют лишить зятя Трампа доступа к гостайне

Об этом говорится в сообщении на сайте конгрессмена Джерролд Надлера. В часности, многочисленные контакты Джареда Кушнера с российскими агентами являются тревожным сигналом того, что администрация президента отказывается быть честной и прозрачной для американских граждан.

"Доступ Дж.Кушнера к секретной информации должен быть немедленно отменен", - говорится в заявлении Дж.Надлера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дочь новоспеченого лидера США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер имеют активы стоимостью в 240-740 млн долларов.