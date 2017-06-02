12:25 02.06.2017 | Политика | Новости
100167120:labazovych

Более 50 конгрессменов требуют лишить зятя Трампа доступа к гостайне

Свыше 50 конгрессменов требуют лишить затя и советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера доступа к секретной информации. 

Более 50 конгрессменов требуют лишить зятя Трампа доступа к гостайне

Об этом говорится в сообщении на сайте конгрессмена Джерролд Надлера. В часности, многочисленные контакты Джареда Кушнера с российскими агентами являются тревожным сигналом того, что администрация президента отказывается быть честной и прозрачной для американских граждан.

"Доступ Дж.Кушнера к секретной информации должен быть немедленно отменен", - говорится в заявлении Дж.Надлера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дочь новоспеченого лидера США Иванка Трамп и ее супруг  Джаред Кушнер имеют активы стоимостью в 240-740 млн долларов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив