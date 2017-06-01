Власти Черногории запретила въезд в страну 149 россиянам

В список также вошли украинцы, которые поддерживают аннексию Крыма.

В так называемый "черный список" попал заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, олигарх Константин Малофеев и заместитель генсека правящей партии "Единая Россия" Сергей Железняк. При этом о каких именно украинцах идет речь, не уточняется.

Как сообщают местные СМИ, накануне Россия запретила премьер-министру Черногории въезд на территории РФ.

Вместе с ним запрет наложен на еще несколько десятков чиновников. По данным СМИ, это было сделано в ответ на то, что страна поддержала санкции Европейского Союза против России.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, менат США ратифицировал вступление Черногрии в НАТО в марте 2017 года. В апреле Дональд Трамп одобрил присоединение Черногории к Альянсу.