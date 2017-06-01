В США предлагают ужесточить санкции против России

По их мнению санкции должны быть наложены в связи с ее действиями в Украине и в Сирии, а также за вмешательством в выборы в США. Как сообщает Bloomberg, авторами документа выступили сенатор-республиканец Майкл Крэйпо, представляющий штат Айдахо, и демократ Шеррод Браун, представляющий штат Огайо.

В законопроекте, в частности, сказано, что санкции должны наложить ограничения на различные сектора российской экономики такие, как добыча полезных ископаемых, металлургия и железнодорожные перевозки.

При этом в пояснительной записке к закону сказано, что несмотря на уже введенные санкции, Россия остается враждебной страной, которая усиливает свои вооруженные силы, развивает сеть кибер-шпионажа и принимает экономические меры для того, чтобы навредить США и их союзникам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции против России. Санкции могут быть введены уже этим летом.