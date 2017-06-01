Турчинов считает, что визовый режим с Россией необходимо вводить

Этот вопрос не просто назрел, а перезрел. Такое мнение высказал в четверг, 1 июня перед 6-м Национальным молитвенным завтраком секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Он также напомни, что в ближайшее время будет открытый въезд в Европу, и на востоке необходимо выстраивать границу, которая защитит цивилизацию от агрессии Российской Федерации и от проникновения гибридных провокационных технологий РФ на Запад. Украина как раз стоит на пути России, наверное, это наша историческая миссия, - пояснил он, добавив, что если решение о введении визового режима с Россией будет принято Верховной Радой, то меры его реализации должен будет разработать Кабинет министров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Министерстве иностранных дел России оценили возможные последствия введения визового режима с Украиной.

Заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что Россия не исключает факта, что при введении Киевом виз с Россией около трех миллионов граждан Украины могут отправиться в Европу.