С 1 июня украинцы смогут ездить в Турция по ID-картам

Таким образом с сегодняшнего дня украинцы официально смогут ездить в Турцию по ID-картам. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Сегодня встречаем первых туристов из Украины и на взаем, - написал он.

Напомним, в марте 2017 Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картами.

Как сообщал УРА-Информ, Турция 20 мая официально опубликовала решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание внутреннего украинского паспорта, ID-карты, как проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию, ратифицировав, таким образом, соглашение от 14 марта 2017 года.

Договор позволяет владельцам ID-карточек въезжать, выезжать и находиться в течение 90 дней на территории Турции без загранпаспортов.