Парубий подписал отмену "закона Савченко"

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в четверг, 1 июня, подписал закон №5534 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения.
Как сказано на официальном сайте парламента, документ направлен на подпись президенту.
Напомним, так называемый "закон Савченко" вступил в силу 24 декабря 2015 года.
Согласно документу, каждый день предварительного заключения должен быть зачтен как два дня основного наказания.
Ка сообщал УРА-Информ, 18 мая текущего года проголосовали изменения в закон. За такое решение отдать свои голоса 226 парламентариев.