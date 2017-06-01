Парубий подписал отмену "закона Савченко"

Как сказано на официальном сайте парламента, документ направлен на подпись президенту.

Напомним, так называемый "закон Савченко" вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно документу, каждый день предварительного заключения должен быть зачтен как два дня основного наказания.

Ка сообщал УРА-Информ, 18 мая текущего года проголосовали изменения в закон. За такое решение отдать свои голоса 226 парламентариев.