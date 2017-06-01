12:41 01.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий подписал отмену "закона Савченко"

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в четверг, 1 июня, подписал закон №5534 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения.

Парубий подписал отмену

Как сказано на официальном сайте парламента, документ направлен на подпись президенту.

Напомним, так называемый "закон Савченко" вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Согласно документу, каждый день предварительного заключения должен быть зачтен как два дня основного наказания.

Ка сообщал УРА-Информ, 18 мая текущего года проголосовали изменения в закон. За такое решение отдать свои голоса 226 парламентариев.


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