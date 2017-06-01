Парламент Македонии утвердил новый состав правительства

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, вынесенные на голосование кандидатуры поддержало 62 парламентария из 120, 44 высказались против, пятеро воздержались.

В свою очередь лидер правящей партии Зоран Заев принес присягу в качестве премьер-министра сразу после голосования.

Кроме того, он пообещал о активизации его правительства в экономической реформы. Также он глубоко надеется, что ускорит вступление страны в Евросоюз и Североатлантического Альянса.

Также Заев предложил парламенту список кандидатур вице-премьеров и министров для нового состава правительства.

Кстати, дебаты по поводу его предложения в парламенте длились несколько дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из балканских стран официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория. Босния подала заявку на членство в начале 2016 года.