Парламент Македонии утвердил новый состав правительства

Сегодня на заседании депутаты македонского парламента утвердили состав нового правительства республики. Так, новое коалиционное правительство будет возглавлять социалист Зоран Заев.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как отмечается, вынесенные на голосование кандидатуры поддержало 62 парламентария из 120, 44 высказались против, пятеро воздержались.
В свою очередь лидер правящей партии Зоран Заев принес присягу в качестве премьер-министра сразу после голосования.
Кроме того, он пообещал о активизации его правительства в экономической реформы. Также он глубоко надеется, что ускорит вступление страны в Евросоюз и Североатлантического Альянса.
Также Заев предложил парламенту список кандидатур вице-премьеров и министров для нового состава правительства.
Кстати, дебаты по поводу его предложения в парламенте длились несколько дней.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из балканских стран официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория. Босния подала заявку на членство в начале 2016 года.