07:39 31.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Встреча "нормандской четверки" может состоятся летом - МИД

Встреча лидеров стран-участниц "нормандской четверки" может состояться этим летом.

Встреча

Во вторник, 30 мая, в Берлине предварительно обсуждался вопрос. Встреча состоится, когда господа Меркель вернется с летних каникул.

Об этом сообщила журналистам в эфире одного из украинских телеканалов заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам в МИДе считают, что такая встреча вполне реальна этим летом.

Госпожа Меркель очень ангажирована в этот процесс, подчеркнула Зеркаль, добавив, что, по ее мнению, быстрого результата встречи в нормандском формате не принесут. Главное, чтобы ситуация не ухудшалась, а была стабильной, чтобы не было прямого противостояния, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Берлине завершились переговоры в нормандском формате. Украинскую сторону на переговорах представлял заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.


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