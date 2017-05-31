Всемирный банк доволен проектом пенсионной реформы - Рева

Соответствующие сведения стали известны на заседании Кабинет Министров Украины.

По словам Андрея Ревы, проект закона представляет собой значительное усилие для всестороннего реформирования украинской пенсионной системы. В часности, необходимо вернуть систему на устойчивый фискальный путь, обеспечить социальную справедливость, а также укрепить стимулы для участия в ней.

"Мои коллеги и я с нетерпением ждем продолжения нашего плодотворного сотрудничества", - отметил Рева.

Также министр социальной политики Украины подчеркнул, что в скором времени будет озвучено заявление Международного валютного фонда о сотрудничестве с Украиной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", законопроект о пенсионной реформе в Верховной Раду Украине еще не поступал.