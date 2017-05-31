Всемирный банк доволен проектом пенсионной реформы - Рева

Сегодня, 31 мая 2017 года, министр социальной политики Украины Андрей Рева процитировал письмо руководителя представительства Всемирного банка в Украине о результатах пенсионной реформы.
Соответствующие сведения стали известны на заседании Кабинет Министров Украины.
По словам Андрея Ревы, проект закона представляет собой значительное усилие для всестороннего реформирования украинской пенсионной системы. В часности, необходимо вернуть систему на устойчивый фискальный путь, обеспечить социальную справедливость, а также укрепить стимулы для участия в ней.
"Мои коллеги и я с нетерпением ждем продолжения нашего плодотворного сотрудничества", - отметил Рева.
Также министр социальной политики Украины подчеркнул, что в скором времени будет озвучено заявление Международного валютного фонда о сотрудничестве с Украиной.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", законопроект о пенсионной реформе в Верховной Раду Украине еще не поступал.