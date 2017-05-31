14:25 31.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Всемирный банк доволен проектом пенсионной реформы - Рева

Сегодня, 31 мая 2017 года, министр социальной политики Украины Андрей Рева процитировал письмо руководителя представительства Всемирного банка в Украине о результатах пенсионной реформы. 

 

Всемирный банк доволен проектом пенсионной реформы - Рева

Соответствующие сведения стали известны на заседании Кабинет Министров Украины.

По словам Андрея Ревы, проект закона представляет собой значительное усилие для всестороннего реформирования украинской пенсионной системы. В часности, необходимо вернуть систему на устойчивый фискальный путь, обеспечить социальную справедливость, а также укрепить стимулы для участия в ней. 

"Мои коллеги и я с нетерпением ждем продолжения нашего плодотворного сотрудничества", - отметил Рева.

Также министр социальной политики Украины подчеркнул, что в скором времени будет озвучено заявление Международного валютного фонда о сотрудничестве с Украиной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", законопроект о пенсионной реформе в Верховной Раду Украине еще не поступал.

 


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