В России заявили, что Соглашение Украины с ЕС носит антироссийский характер

Народ Нидерландов обманули его же лидеры. Так прокомментировала голосование в Верхней палате Нидерландов спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как сообщает пресс-служба российское дипломатическое ведомство сделало печальный вывод. Фактически голландский народ, сказавший "нет" ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду.

Сколько бы нас ни уверяли в обратном, такие действия является прямым подтверждением антироссийской сущности Европейского союза, - заявила Захарова, добавив, что голландские политики использовали спорные методы, чтобы достигнуть таких результатов. Она также заявила, что на недавних дебатах все вновь свелось к бездоказательным утверждениям о провокационных действиях Москвы и призывы

к общеевропейской солидарности "перед лицом мифической российской угрозы".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенат Нидерландов во вторник поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Ожидается, что процесс ратификации будет завершен в ближайшие дни.