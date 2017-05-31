Украина в Берлине предложила режим тишины, - Пристайко

Украина на встрече предложила очередной, уже десятый режим тишины, однако потребовать от российской стороны, чтобы президент России Владимир Путин лично говорил об этом с боевиками. Мы думаем, его послушаются.

Об этом после встречи рассказал заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, который представлял украинскую сторону на переговорах. По его словам, это был основной месидж украинской стороны на переговорах был.

Это наша принципиальная позиция, - подчеркнул он, признав при этом, что французские и немецкие партнеры порой стараются в некоторых моментах "подтолкнуть Украину к выполнению некоторых вещей, которые не стоят на первых местах в нашем списке задач.

Вместе с тем Пристайко рассказал, что основная задача встречи была заслушать доклады о деятельности четырех "минских" рабочих групп. Их руководители, а также спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик, также приняли участие в переговорах.

В Берлине мы попытались найти решение вопросов, на которых "застряли" рабочие группы в Минске, - пояснмл представитель украинсокго МИДа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль не исключает, что встреча лидеров стран-участниц "нормандской четверки" может состояться этим летом.