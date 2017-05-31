Украина отстает от плана имплементации СА с Евросоюзом

На сегодняшний день Украины отстает от плана имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Мы много в чем отстаем от графика, и это отставание является достаточно значительным. Об этом в среду, 31 мая, на заседании правительства заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Она также напомнила, что в 2016 году Украина имплементировала из запланированных 130 актов права Евросоюза всего 26 в свое законодательств.
При этом Климпуш-Цинцадзе отметила, что ни в одной из сфер Соглашение не было выполнено полностью: будь это сфера транспорта или финансов, предоставления услуг таможней.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верхняя палата парламента Нидерландов во вторник, 30 мая, проголосовала за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Теперь для завершения процесса ратификации Соглашение должно быть еще ратифицировано правительством Нидерландов, а затем документ будет передан в Брюссель.
После чего ассоциация Украины с Европейским Союзом будет утверждена Советом ЕС, и соглашение начнет действовать в полном объеме, а не в режиме временного применения, как оно действует до сих пор.