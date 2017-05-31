08:34 31.05.2017 | Политика | Новости
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Премьер-министр Сербии подал в отставку

Премьер-министр Сербии Александр Вучич, который согласно окончательным результатам выборов президента, прошедших 2 апреля, получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан страны, подал парламенту заявление об отставке.

Премьер-министр Сербии подал в отставку

Как сообщает пресс-служба правительства Сербии, которая цитирует слова главы правительства, такое решение он принял в связи с вступлением на пост президента республики. В Кабмине также отметили, что в среду, 31 мая, срок полномочий нынешнего президента Томислава Николича истекает.

Сегодня же в час дня назначена церемония принесения присяги и инаугурации нового главы государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сербии тысячи людей вышли на протест против избрания президентом Вучича. Ранее в Сербии премьер-министр Вучич победил на президентских выборах.


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