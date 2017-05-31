Правительство должно отлично выполнить соглашение об ассоциации, - Гройсман

Такое заявление в рамках заседания сегодня сделал украинский глава правительства Владимир Гройсман. Согласно его словам – на повестке дня у нашего правительства – отличное выполнение договоренности об ассоциации с ЕС. И данное соглашение является лишь началом пути в обеспечении реформирования страны.

Все предусмотренные соглашением изменения требуются в основном именно Украине. Нужно решить все те задачи, которые десятилетиями не решались и поменять качество жизни граждан, вернуть к украинцам уважение – добавил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, Нидерланды ранее голосовали за соглашение про ассоциацию с ЕС.