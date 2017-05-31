15:06 31.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Назначен новый замминистра образования и науки

Кабинет министров Украины сегодня назначил Юрия Рашкевича новым заместителем министра образования и науки Украины.

Назначен новый замминистра образования и науки

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

В сообщении говорится, что Рашкевич будет заниматься вопросами высшего образования и евроинтеграции.

Отмечается, что чиновник имеет многолетний опыт научно-педагогической работы и налаживания международных связей в сфере высшего образования, в частности, интеграции украинских вузов в европейское пространство.

Примечательно то, что в течение 1994-2017 годов Юрий Рашкевич координировал выполнение ряда международных образовательных проектов по программам Tempus, Эразмус+ и CIDA. Он свободно владеет английским и польским языками.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  МОН Украины займется разгрузкой учебных программ.


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