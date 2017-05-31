Москва впервые теряет возможность использовать газ для шантажа, - Порошенко

Такое мнение высказал в среду, 31 мая, комментируя решения арбитража по делу НАК "Нафтогаз Украины" против "Газпрома", президент Украины Петр Порошенко. Как сообщает пресс-служба главы государства, которая цитирует словам президента, Порошенко подчеркнул, что это - важный шаг на пути к энергетической безопасности.

При этом президент отметил, что для Украины это очень важное решение, поскольку противоречия между "Нафтогазом" и "Газпромом" впервые регулируются цивилизованным юридический способ. Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей, - заверил президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня арбитраж удовлетворил требования " Нафтогаза" к "Газпрому" по принципу "бери или плати".