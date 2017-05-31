23:47 31.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100167012:Polishuk

Москва впервые теряет возможность использовать газ для шантажа, - Порошенко

С решением Стокгольмского арбитража, которые сегодня принял решение в пользу Украины, Москва впервые теряет возможность использовать газ как оружие для давления и шантажа.

Москва впервые теряет возможность использовать газ для шантажа, - Порошенко

Такое мнение высказал в среду, 31 мая, комментируя решения арбитража по делу НАК "Нафтогаз Украины" против "Газпрома", президент Украины Петр Порошенко. Как сообщает пресс-служба главы государства, которая цитирует словам президента, Порошенко подчеркнул, что это - важный шаг на пути к энергетической безопасности.

При этом президент отметил, что для Украины это очень важное решение, поскольку противоречия между "Нафтогазом" и "Газпромом" впервые регулируются цивилизованным юридический способ. Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей, - заверил президент Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня арбитраж удовлетворил требования " Нафтогаза" к "Газпрому" по принципу "бери или плати".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив