13:29 31.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил порядок перевода законодательства ЕС на украинский язык

В среду, 31 мая, Кабинет министров Украины утвердил порядок перевода законодательства Европейского союза на украинский язык. 

Кабмин утвердил порядок перевода законодательства ЕС на украинский язык

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Как отмечается, данный порядок предусмотрен Соглашением об ассоциации Украины и Евросоюза.

"Без этого порядка мы не сможем достичь совместимости как действующего, так и будущего законодательства Украины к праву Европейского союза", - сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины отказалась отменять результаты голосования за законопроект о введении 75% квоты украиноязычного контента на телевидении. Соответствующий проект постановления поддержали только 14 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. 


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