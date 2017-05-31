Кабмин утвердил порядок перевода законодательства ЕС на украинский язык

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Как отмечается, данный порядок предусмотрен Соглашением об ассоциации Украины и Евросоюза.

"Без этого порядка мы не сможем достичь совместимости как действующего, так и будущего законодательства Украины к праву Европейского союза", - сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины отказалась отменять результаты голосования за законопроект о введении 75% квоты украиноязычного контента на телевидении. Соответствующий проект постановления поддержали только 14 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.