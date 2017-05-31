20:35 31.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Юрий Стець уходит в отставку

Министр информационной политики Украины Юрий Стець в среду, 31 мая, заявил, что намерен уйти в отставку.

Юрий Стець уходит в отставку

Глава ведомства уже написал заявление и передал его председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию. Как сообщает пресс-служба Мининформполитики, сегодня же Стець провел разговор с руководством и членами правительства, которым он сообщил о своем решении.

При этом министр заверил, что его решение связано с ухудшение состояния здоровья и просит не искать в нем политических или иных мотивов. Вместе с тем государственный секретарь МИП Артем Биденко добавил, что сейчас Стець находится на больничном.

Его функции на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой заявил, что уходит в отставку. Кутовой также отмечал, что покидает должность с благодарностью депутатам коалиции и фракции БПП, президенту, премьеру, группе "Удар" и лично мэру Киева Виталию Кличко.

Министр обратился к Верховной Раде с просьбой отнестись с пониманием к заявлению и проголосовать его отставку.


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