Франция обеспокоена сложившейся на Донбассе ситуацией

Так, представители МИД Франции 31-го мая сообщили про свою "крайнюю обеспокоенность" – по причине складывающейся а Донбассе сейчас ситуации. Эти данные сегодня распространил Reuters.

В МИД Франции кроме прочего также требуют предоставить гарантии – что наблюдателям будет позволено на все 100 процентов выполнить собственную миссию на востоке Украины. Один из работников МИД Франции также отметил и то, что переговоры согласно нормандскому формату ставили себе целью пробовать осуществить прорыв в данном кризисе.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас на Донбассе террористы активно расторгают контракты с российскими ВС.