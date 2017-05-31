16:34 31.05.2017 | Политика | Новости
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Франция обеспокоена сложившейся на Донбассе ситуацией

Франция требует позволения для международных наблюдателей провести свою миссию на украинском востоке.

Франция обеспокоена сложившейся на Донбассе ситуацией

Так, представители МИД Франции 31-го мая сообщили про свою "крайнюю обеспокоенность" – по причине складывающейся а Донбассе сейчас ситуации. Эти данные сегодня распространил Reuters.

В МИД Франции кроме прочего также требуют предоставить гарантии – что наблюдателям будет позволено на все 100 процентов выполнить собственную миссию на востоке Украины. Один из работников МИД Франции также отметил и то, что переговоры согласно нормандскому формату ставили себе целью пробовать осуществить прорыв в данном кризисе.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас на Донбассе террористы активно расторгают контракты с российскими ВС.


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