Франция обеспокоена сложившейся на Донбассе ситуацией

Франция требует позволения для международных наблюдателей провести свою миссию на украинском востоке.
Так, представители МИД Франции 31-го мая сообщили про свою "крайнюю обеспокоенность" – по причине складывающейся а Донбассе сейчас ситуации. Эти данные сегодня распространил Reuters.
В МИД Франции кроме прочего также требуют предоставить гарантии – что наблюдателям будет позволено на все 100 процентов выполнить собственную миссию на востоке Украины. Один из работников МИД Франции также отметил и то, что переговоры согласно нормандскому формату ставили себе целью пробовать осуществить прорыв в данном кризисе.
Как сообщал УРА-Информ, сейчас на Донбассе террористы активно расторгают контракты с российскими ВС.