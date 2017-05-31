Еврокомиссия намерена до 2025 года завершить формирование еврозоны

При этом план формирования делится на два этапа. Первый должен заканчивается 2019 годом, когда пройдут выборы в Европарламент, а второй завершится с 2020 по 2025 год.

Как сообщает Deutsche Welle, соответствующий план развития еврозоны был представлен в среду 31 мая. В документе, в частности, сказано что к концу второго этапа планируется углубить сотрудничество между странами еврозоны и окончательно завершить формирование единого валютного и экономического пространства, - говорится в сообщении.

Вместе с тем в документе также говорится о намерении создать единое казначейство и валютный фонд, а также планируется выпуск совместных облигаций, учреждение должности министра финансов еврозоны, который будет возглавлять евроказначейство и одновременно являться главой Еврогруппы - объединения министров финансов стран ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу, в результате которой договорились разработать среднесрочный план по развитию Европейского союза.