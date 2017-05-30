09:15 30.05.2017 | Политика | Новости
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В Берлине во вторник соберутся советники "нормандской четверки"

Во вторник, 30 мая, в Берлине состоится встреча "нормандской четверки" на уровне советников.

В Берлине во вторник соберутся советники

Стороны попытаются продвинуть реализацию мирного соглашения для востока Украины. Как сообщил сегодня утром пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер, встреча была назначена из-за ситуации на востоке Украины.

Дипломаты пытаются сгладить разногласия между Россией и Украиной по поводу реализации Минской сделки 2015 года для Восточной Украины, которая была заключена под эгидой Германии и Франции, - пояснил он.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по итогу саммита G7, заявил о намерении в скором времени провести саммит с лидерами России, Германии и Украины в нормандском формате в связи с конфликтом на востоке Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в Министерства иностранных дел Украины сообщили, что на сегодняшней встрече заместителей глав Министерств иностранных дел "нормандской четверки" украинскую делегацию будет представлять Вадим Пристайко.


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