08:27 30.05.2017 | Политика | Новости
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В 10 городах США призвали к импичменту Трампу

Десять муниципалитетов американских городов призвали Конгресс начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за того, что он уволил главу ФБР Джеймса Коми.

В 10 городах США призвали к импичменту Трампу

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, протестующие призвали конгрессменов штата начать расследование, которое в конечном итоге должно привести к отстранению президента от должности.

Еще одной причиной таких движений, стало то, что Трамп препятствует расследованию о влиянии России на выборы президента США.

Так, в Чикаго уже разработали соответствующий проект постановления, который поддержали более 30 представителей муниципалитета.

В свою очередь город Бруклин в штате Массачусетс стал десятым американским городом, принявшим резолюцию о необходимости импичмента.

Кстати, большинство городов, принявших аналогичные резолюции, находятся в штатах Массачусетс и Калифорния.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что сегодня важно убедить Россию выполнить свои обязательства по договоренностям, достигнутым в Минске.


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