Россия готова обсуждать с США ситуацию в Украине, но ставит свои условия

Но мы ожидает, что в скором времени Соединенные Штаты Америки назначат куратора в Госдепартаменте по этой теме. Об этом, как сообщают во вторник, 30 мая, российские "Известия", заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, Россия не против более активного диалога с новой администрацией США. Более того, российская сторона не раз подчеркивала, что, как только в Вашингтоне назначат куратора этого направления, ее власти будут готовы приступить к предметному обсуждению всех возникающих проблем, - сказал Рябков.

Вместе с тем издание подчеркивает, ссылаясь на свои источники в администрации президента Российской Федерации, что роль главного переговорщика от России останется за помощником президента Владиславом Сурковым.

Напомним, ранее должность куратора занималась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Как сообщал УРА-Информ, администрация Трампа планирует "существенным образом" участвовать в разрешении конфликта Украине.