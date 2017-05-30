Порошенко надеется на положительное решения ЕС о полном запуске ассоциации

Глава украинского государства поздравил своих соотечественников и заверил, что ожидает от Европейского Союза специального решения о запуске на полную мощность реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Как заявил президент во вторник, 30 мая, в своем обращении по случаю ратификации парламентом Нидерландов Соглашения об ассоциации, в ближайшее время Нидерланды передадут ратификационную грамоту в Брюссель. А затем Совет ЕС своим специальным решением запустит выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС на полную проектную мощность.

Порошенко также в очередной раз подтвердил нацеленность Украины на евроинтеграцию и подчеркнул, что вступление в силу Соглашения об ассоциации, зоны свободной торговли и безвизового режимас ЕС, который стартует ровно через десять дней, является чрезвычайно важные шаги на пути Украины в объединенную Европу.

Мы твердо настроены идти к нашей стратегической цели. Это гарантия нашей свободы, независимости и территориальной целостности. Европа - это наш цивилизационный выбор, - добавил президент Украины.

Напомним, как сообща УРА-Информ, сегодня Верхняя палата парламента Нидерландов во вторник, 30 мая, проголосовала за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.