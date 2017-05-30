Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса

Срок призыва составляет 18 месяцев. Об этом сегодня в Киеве на брифинге сообщил начальник Главного управления персонала, заместитель начальника штаба Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко.

Он подтвердил, что получил информацию, что министр подписал приказ. Теперь приказ будет отправлен в Министерство юстиции, - пояснил он, добавив, что от призыва на военную службу лиц офицерского состава в мирное время освобождаются граждане Украины по состоянию здоровья, которым уже исполнилось 43 года, те, кто уже выполнял обязанности службы в военном резерве в течение двух контрактов, лица отец или мать, родной брат или сестра которых погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных, которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах, а также те, кто был осужден за совершение преступления к лишению свободы, ограничения свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания.

Офицерам также может предоставляться отсрочка от призыва на военную службу, по решению аттестационной комиссии областного военного комиссариата, на основаниях, определенных статьей 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам по их желанию предоставляется призывникам, которые имеют:

нетрудоспособных отца и мать или одинокого нетрудоспособного отца (одинокую нетрудоспособную мать) или нетрудоспособных лиц, под опекой или на иждивении которых находился призывник, или лиц, над которыми призывник осуществляет опеку или попечительство, если они не имеют других трудоспособных лиц - граждан Украины, обязанных в соответствии с законодательством их содержать. Нетрудоспособность указанных лиц определяется в порядке, установленном законодательством;

несовершеннолетних родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер или нетрудоспособных родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер независимо от их возраста, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных в соответствии с законодательством их содержать;

одинокого отца или одинокую мать, у которых на иждивении находятся двое или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия при условии официального трудоустройства призывника;

ребенка в возрасте до трех лет или ребенка старше трех лет, который воспитывается без матери в связи с ее смертью или по решению суда;

двух и более детей;

ребенка-инвалида;

жену-инвалида;

беременную жену.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам по собственному желанию может предоставляться призывнику, который является лицом из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В случае если призыву на срочную военную службу подлежат несколько сыновей одновременно, отсрочка может предоставляться одному из них по их желанию с учетом предложения родителей на время прохождения срочной военной службы братьями, до увольнения в запас одного из них.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу по состоянию здоровья на срок до одного года предоставляется призывникам, которые признаны во время медицинского осмотра временно негодными к военной службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 апреля стартовал весенний призыв в армию.