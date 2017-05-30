07:59 30.05.2017 | Политика | Новости
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Макрон назвал ведущие российские СМИ "органами лживой пропаганды"

Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды.

Макрон назвал ведущие российские СМИ

Причем это лживая пропаганда. Об этом в понедельник, 29 мая, во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиров Путиным и в его присутствии заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Он также отметил, что именно по этой причине журналистов этих СМИ не пустили в его предвыборный штаб. Как сообщает Le Figaro, в заключение Макрон добавил, что по этому вопросу "он не намерен уступать".

При этом президент Франции подчеркнул, что сохраняет отличные отношения с иностранными журналистами, но, когда органы СМИ распространяют бесстыдную ложь, это уже не журналисты. Он также назвал, в частности, Sputnik и RT "органами по оказанию влияния", которые распространяли "ложь" о нем лично и его компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера на совместно с Путины конференции Макрон заявил, что Франция готова усилить санкции против России в случае эскалации ситуации на Донбассе.


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