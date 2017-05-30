08:52 30.05.2017 | Политика | Новости
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Япония призвала Китай к более активному сдерживанию КНДР

Власти Японии призвали Китай воздержатся от ядерных и ракетных программ развития Северной Кореи. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Япония призвала Китай к более активному сдерживанию КНДР

"Чтобы избежать провакационных действий от КНДР, необходимо придерживатся резолюции Организации Объединенных Наций", - считает советник по национальной безопасности Шотаро Ячи.

При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вопрос Северной Кореи является одним из главных приоритетов для международного сообщества.

Кроме того, он пообещал договорится с другими государствами о сдерживании каких-либо провокаций от Пхеньяна.

В свою очередь глава правительства Японии подчеркнул, что его страна будет сотрудничать с Южной Кореей и другими государствами для сдерживания Северной Кореи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Северная Корея продолжает испытания в рамках ядерной программы, несмотря на предупреждения со стороны США и ООН. 


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