Япония призвала Китай к более активному сдерживанию КНДР

"Чтобы избежать провакационных действий от КНДР, необходимо придерживатся резолюции Организации Объединенных Наций", - считает советник по национальной безопасности Шотаро Ячи.

При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вопрос Северной Кореи является одним из главных приоритетов для международного сообщества.

Кроме того, он пообещал договорится с другими государствами о сдерживании каких-либо провокаций от Пхеньяна.

В свою очередь глава правительства Японии подчеркнул, что его страна будет сотрудничать с Южной Кореей и другими государствами для сдерживания Северной Кореи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Северная Корея продолжает испытания в рамках ядерной программы, несмотря на предупреждения со стороны США и ООН.