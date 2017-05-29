13:34 29.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Законопроект по пенсионной реформе в парламент еще не поступал, - Парубий

По состоянию на понедельник, 29 мая, законопроект о пенсионной реформе в Верховной Раду Украине еще не поступал.

Законопроект по пенсионной реформе в парламент еще не поступал, - Парубий

Об этом сегодня утром в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава парламента Андрей Парубий. Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов успеют ли депутаты до каникул принять его, Парубий заверил, что сейчас по этому вопросу идут интенсивные консультации.

Создана рабочая группа по медицинской реформе, я думаю, на этой пленарной неделе мы сможем включить в повестку дня эти вопросы, которые будут согласованы на рабочей группе. Пенсионная реформа уже была представлена премьер-министром, но самого законопроекта мы еще ен видели, - пояснил глава парламента, добавив, что поэтому загадывать наперед сложно.

Напомни, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что законопроект пенсионной реформы направлен в Совет реформ, если будут замечания или предложения, он будет возвращен правительству.

Как сообщал УРА-Информ, документ был одобрен правительством единогласно.

Законопроект, среди прочего, предусматривает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет, а также осовременивание пенсий. Повысить их премьер предлагает не с 1 декабря, как планировалось ранее, а уже с 1 октября.


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