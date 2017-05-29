Во Франции завершилась встреча Макрона и Путина - ВИДЕО

Во время первой встречи лидеры двух стран обсуждали широкий круг вопросов, однако в первую очередь речь шла о ситуации в Сирии и Украине. После личной встречи президенты вышли к журналистам и Макрон, в частности, сообщил, что по ситуации в Украине говорили о различных деталях и о том, что минский процесс необходимо внедрять в жизни.

Наше желание состоит в том, чтобы в скорейшем времени были проведены переговоры в "нормандском формате" и чтобы мы обсудили темы. И в этом "нормандском формате" мы хотели бы заслушать доклад ОБСЕ о структурирующих элементах происходящих событий, - отметил президент Франции, Добавив, что они с Путиным обменялись взглядами по этой теме.

Макрон также заявил, что в ближайшие дни состоится дискуссия лидеров России, Германии, Франции и Украины и подчеркнул, что во время встречи в нормандском формате будет изучен подробный отчет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне встречи Эммануэль Макрон обещал жестко говорить с президентом России Владимиром Путиным. При этом президент Франции подчеркнул, что диалог с Россией является жизненно важным в решении ряда международных споров.