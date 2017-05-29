13:39 29.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине живет около двух миллионов переселенцев, - Парубий

По причине проведения в нашей стране АТО на востоке в стране уже сейчас живет около двух миллионов переселенцев.

В Украине живет около двух миллионов переселенцев, - Парубий

Так, на данном этапе в нашем государстве уже зафиксировано присутствие около двух миллионов переселенцев. Эти сведения сегодня распространил на выступлении в ПА НАТО в Тбилиси спикер парламента Украины А. Парубий. Он также добавил и то, что уже зафиксировано примерно десять тысяч погибших. Кроме того – есть два миллиона переселенцев – тех граждан, что оказались вынуждены покинуть собственные дома. Киев обязан решать такого рода вопросы, ведь он ежедневно ведет военные действия с одной из наиболее сильных армий в мире – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, в Тбилиси Парубий также заявлял о способности НАТО прекратить российскую агрессию.


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