22:32 29.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В МИДе рассказали о завтрашней "нормандской встречи"

На завтрашней встрече заместителей глав Министерств иностранных дел "нормандской четверки" украинскую делегацию будет представлять Вадим Пристайко.

В МИДе рассказали о завтрашней

МИД ожидает от этой встречи толчка для предстоящей встречи глав государств. Об этом в понедельник, 29 мая, в эфире одного из украинских телеканалов заявила пресс-секретарь министерства Марьяна Беца.

По ее словам, основное внимание, конечно же, будет уделено вопросам имплементации Минских договоренностей. Мы рассчитываем также, что украинская делегация проинформирует участников встречи об эскалации на Донбассе со стороны России и боевиков.

Говорить будут об актуальной ситуации в Украине, обязательства сторон и непризнание Российской Федерацией своих обязательств, - отметила представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 мая в Берлине состоится встреча заместителей глав МИД "нормандской четверки".


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