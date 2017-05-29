В Берлине завтра состоится встреча заместителей глав МИД стран "нормандской четверки"

По инфоррмации пресс-секретаря Министерства иностранных дел Германии, завтра состоится встреча "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация) на уровне глав внешнеполитических ведомств в Берлине.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии.
Как сообщает издание Reuters, Россию на переговорах будет представлять статс-секретарь замглавы МИД России Григорий Карасин.
Отметим, что сегодня во время визита президента России Владимира Путина во Францию он намерен обсудить ситуацию в Украине и переговоры в "нормандском формате" с президентом Эммануэлем Макроном.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мирному процессу на востоке Украины необходим новый толчок.