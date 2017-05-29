Украину посетит еврокомиссар

Таким образом - Иоганнес Хан хотел бы в период с первого по второе июня осуществить визит в Украину. Данные про это уже размещены в соцсети Facebook европейского представительства в Украине.

В сообщении говорится, что Еврокомиссар хочет посетить Киев в процессе своего визита, а также посетить еще Мариуполь и н.п. Днепр. Известно также, что 22-го мая было обнародовано решение касательно предоставления Украине права на безвизовые поездки в ЕС. Данное решение было обнародовано с помощью журнала ЕС.

Как сообщал УРА-Информ, Украину также хотят посетить представители ОБСЕ.