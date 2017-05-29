12:25 29.05.2017 | Политика | Новости
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США готовы перезагрузить переговоры с РФ по Украине

Белый дом планирует перезапустить переговоры с Россией по поводу урегулирования украинского кризиса. 

США готовы перезагрузить переговоры с РФ по Украине

Об этом сообщает The Washington Post.Такую инициативу предложил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В свою очередь главным исполнителем переговоров будет помощник президента РФ Владислав Сурков.

При этом единственной преградой для нового формата может стать расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министры иностранных дел стран-участниц Европейского союза поддержали продление санкций против Российской Федерации. Также президент Украины Петр Порошенко инициировал переговоры с ЕС о продлении санкций против РФ с шести месяцев до 12. Он также анонсировал переговоры с лидерами стран G7 и заверил, что переговоры будут касаться ситуации на Донбассе.

 


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