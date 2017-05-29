Россия должна вернуться к признанным границам - НАТО

Российская Федерация должна вернуться границам, официально признанным международным сообществом. Такое мнение высказал в воскресенье вечером, 28 мая, в интервью агентству IPN президент парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

По его словам, сессия Парламентской ассамблеи Альянса проводится в Тбилиси и это очень важно и символично. Это означает, что события и процессы, которые происходят в регионе, важны для западных стран.

Стабильность важна не только для Грузии и региона, но и всех западных стран и то, что происходит в регионе важно, если учитывать агрессивное поведение России в Грузии, Украине и Молдове. Эти конфликты представляют опасность для всех, - уверен Алли.

Он также заявил, что НАТО поддерживает эти страны и их территориальную целостность. Мы твердо привержены защищать и поддерживать их в плане развития демократии и евроатлантических устремлений, – подчеркнул президент парламентской ассамблеи НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина вчера передала руководству Парламентской ассамблеи НАТО доклад о связях России с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии – ИГИЛ, Талибаном, ХАМАС, Хезболлой и другими.