23:29 29.05.2017 | Политика | Новости
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Молдова объявила пять российских дипломатов персонами нон грата

Власти Молдовы в понедельник, 29 мая, объявили персонами нон грата пятерых российских дипломатов.

Молдова объявила пять российских дипломатов персонами нон грата

Их имена пока не называются. Как сообщают молдавские СМИ, причины такого решения также пока неизвестны.

Вместе с тем посол России в Молдове Фарит Мухаметшин сообщил журналистам, что они получили соответствующий документ и сейчас его изучают. Пока ничего не будем комментировать, - заявил посол, добавив, что указанные российские дипломаты должны покинуть Молдову в течение 72 часов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 марта Кабинет министров Республики Молдова отозвал посла своей страны в Российской Федерации Дмитрия Брагиша.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Как сообщает Moldpres, отзыв посла был инициирован заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Даниелой Морарь.


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