Молдова объявила пять российских дипломатов персонами нон грата

Их имена пока не называются. Как сообщают молдавские СМИ, причины такого решения также пока неизвестны.

Вместе с тем посол России в Молдове Фарит Мухаметшин сообщил журналистам, что они получили соответствующий документ и сейчас его изучают. Пока ничего не будем комментировать, - заявил посол, добавив, что указанные российские дипломаты должны покинуть Молдову в течение 72 часов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 марта Кабинет министров Республики Молдова отозвал посла своей страны в Российской Федерации Дмитрия Брагиша.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Как сообщает Moldpres, отзыв посла был инициирован заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Даниелой Морарь.