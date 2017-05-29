13:15 29.05.2017 | Политика | Новости
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Макрон пообещал жестко говорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрона намерен жестко говорить с президентом России Владимиром Путиным во время встречи.

Макрон пообещал жестко говорить с Путиным

Он пообещал во время своей первой встречи, которая состоится уже в понедельник, 29 мая, жесткий диалог. Как сообщает Reuters, президент Франции подчеркнул, что диалог с Россией является жизненно важным в решении ряда международных споров. В частности он намерен говорить о расхождении во взглядах по Сирии и Украины.

Разговаривать с Россией необходимо, потому что есть целый ряд международных вопросов, которые не будут решены без жесткого диалога с ними, - заявил Макрон.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона 29 мая проведет в Версале переговоры с президентом России.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко накануне провел телефонные переговоры со своим коллегой, президент Французской Республики Эммануэль Макрон. Во время беседы главы государства высказались за активизацию работы в нормандском формате.


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